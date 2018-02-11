Антуан Гризманн посвятил гол в ворота «Малаги» умершему 15-летнему футболисту

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн посвятил свой победный гол в ворота «Малаги» (1:0) умершему юному футболисту. 15-летний испанский игрок скончался на прошлой неделе после остановки сердца во время матча.

Во время празднования забитого мяча француз поднял над головой игровую майку со своим номером «7» и фамилией Барбера. Так Гризманн почтил память Начо Барберы, который умер от остановки сердца, случившейся прямо во время матча мальчика за молодежную команду «Альсиры».

К трагедии не остались равнодушна и другие испанские клубы. Так перед кубковым матчем между «Валенсией» и «Барселоной» (0:2) была объявлена минута молчания.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Marca