Георгий Щенников вернулся к тренировкам на поле

Автор: Владимир Шевелев 0

Georgy Shchennikov

Защитник ЦСКА Георгий Щенников восстанавливается после серьезной травмы, полученной в ноябре прошлого года. Сегодня игрок провел первую тренировку на поле по индивидуальной программе на сборе москвичей в Кампоаморе.

«Очень рад наконец-то выйти на зеленый газон. До этого здесь, в Кампоаморе, каждый день работал в тренажерном зале, в бассейне, под наблюдением врачей и физиотерапевтов. И вот теперь приступил к тренировкам на поле. После первого занятия в целом ощущения нормальные, буду продолжать делать все возможное для того, чтобы скорее вернуться в строй», — сказал Щенников.

Георгий получил травму 22 ноября 2017 года в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:0). У игрока был диагностирован перелом правой медиальной лодыжки. В текущем сезоне Щенников провел 14 матчей за ЦСКА в РФПЛ, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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