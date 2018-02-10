Георгий Щенников вернулся к тренировкам на поле

Защитник ЦСКА Георгий Щенников восстанавливается после серьезной травмы, полученной в ноябре прошлого года. Сегодня игрок провел первую тренировку на поле по индивидуальной программе на сборе москвичей в Кампоаморе.

«Очень рад наконец-то выйти на зеленый газон. До этого здесь, в Кампоаморе, каждый день работал в тренажерном зале, в бассейне, под наблюдением врачей и физиотерапевтов. И вот теперь приступил к тренировкам на поле. После первого занятия в целом ощущения нормальные, буду продолжать делать все возможное для того, чтобы скорее вернуться в строй», — сказал Щенников.

Георгий получил травму 22 ноября 2017 года в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:0). У игрока был диагностирован перелом правой медиальной лодыжки. В текущем сезоне Щенников провел 14 матчей за ЦСКА в РФПЛ, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»