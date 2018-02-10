«Спартак» отправился на третий сбор без Ивелина Попова

Московский «Спартак» отправился в Сочи, где проведет третий предсезонный сбор с 10 по 13 февраля. Массимо Каррера взял с собой 24 футболиста, но хавбеку Ивелину Попову среди них места не нашлось.

Сегодня утренним рейсом футболисты московского «Спартака» отправились в Сочи, где проведут третий предсезонный сбор с 10 по 13 февраля.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррерв взял с собой 24 игрока. В их число вошли:

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски.

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов, Педро Роша, Фернандо, Софьян Ханни, Квинси Промес.

Нападающие: Зе Луиш и Луис Адриано.

Сообщается, что восстанавливающиеся после операций Георгий Тигиев, Джано Ананидзе и Артем Тимофеев занимаются в Испании по индивидуальной программе под руководством физиотерапевта Серхио Сан Мартина. Футболисты присоединятся к «Спартаку» 17 февраля в Марбелье, где пройдет заключительный, четвертый сбор москвичей в преддверии кубкового матча в Самаре с «Крыльями Советов» 28 февраля.

Отметим, что Массимо Каррера не взял с собой на сбор 30-летнего полузащитника Ивелина Попова. Напомним, ранее сообщалось, что казанский «Рубин» близок к тому, чтобы взять болгарского хавбека в аренду.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»