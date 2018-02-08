Унаи Эмери: «Франция должна быть благодарна катарским вложениям. Благодаря этому в Лиге 1 играет Неймар»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери в преддверии матча с «Реалом» поделился мнением. Испанский специалист высказался о позитивном финансовом влиянии денег владельца парижского клуба Нассера аль-Хелайфи на Францию.

«Я всегда помнил фразу Флорентино Переса: «Лучшая команда должна подписать лучшего игрока в мире». Это хороший пример для клубов с такими финансовыми возможностями. «Реал» сделал это, например, с Фигу. Когда я прочел о том, что они активировали его опцию выкупа у «Барселоны», не мог поверить.

В Испании это всегда происходило с Мадридом – трансферы Зидана, Криштиану Роналду, Хамеса. И «Барселона», например, выкупала Ривалдо. Вся эта финансовая мощь, которую мы видим во Франции, несет позитив для страны. Франция должна быть благодарна катарским вложениям, благодаря которым сюда перебираются лучшие игроки.

Последним шагом Нассера аль-Хелайфи была покупка Неймара, одного из трех лучших игроков в мире. Наша команда стала лучше в атаке после этих трансферов, и теперь передо мной приятная головоломка: нужно использовать все свои способности, чтобы найти баланс», – заявил Эмери.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»