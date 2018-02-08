Мохамед Салах: «Я хотел бы выиграть «Золотую бутсу»

Автор: Владимир Шевелев 0

Mohammed Salah

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что хотел бы опередить нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в борьбе за «Золотую бутсу» по итогам нынешнего сезона. Оба игрока – в числе лидеров бомбардиров АПЛ.

«Кейн является великолепным футболистом, который уже два сезона подряд становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Однако Гарри выступает на поле в роли «девятки», и у него больше шансов забивать голы, чем у меня. Я хотел бы выиграть «Золотую бутсу», но посмотрим, что получится», — сказал Салах.

После 26 туров АПЛ Кейн располагается на первом месте в списке лучших бомбардиров турнира с 22 голами. Салах (21 гол) находится на второй строчке.

Фото: Global Look Press
Источник: FourFourTwo
 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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