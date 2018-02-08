Клод Пюэль: «Марез не сыграет с «Манчествер Сити»

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль подтвердил, что полузащитник Рияд Марез не сыграет в матче 27-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Встреча пройдет в субботу.

Ранее Марез объявил забастовку и не тренируется с командой после закрытия трансферного окна. Он расстроен тем, что клуб отказался отпускать его в «Манчестер Сити».

Алжирец бойкотирует занятия уже неделю из-за того, что «лисы» не отпустили его за 65 миллионов фунтов в последний день трансферного периода в «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Рияд Марез провел за «Лестер» 24 игры в АПЛ, забил 8 мячей и отдал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»