FA не будет наказывать Троя Дини за неприличный жест в матче с «Челси»

Форвард «Уотфорда» Трой Дини не понесет наказания за свое неспортивное поведение в матче с «Челси» (4:1) в рамках 26-го тура АПЛ. Футболист показал гостевой трибуне два средних пальца после удачно реализованного пенальти.

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассмотрела инцидент с празднованием гола и не сумела прийти к однозначному выводу о том, заслуживает ли несдержанность Дини дисквалификации, поэтому вынесла 29-летнему игроку предупреждение.

Напомним, в текущем сезоне нападающий уже пропустил четыре игры «шершней» из-за удаления в матче с «Хаддерсфилдом» (1:4).

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports