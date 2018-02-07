Сергей Прядкин: «Ведется работа по разрешению продажи пива на стадионах»

Автор: Владимир Шевелев 0

Сергей Прядкин

Президент РФПЛ Сергей Прядкин ответил на вопросы болельщиков. Он заявил, что руководство Премьер-Лиги ведет работу по разрешению продажи пива на стадионах.

«Премьер-Лига заинтересована в том, чтобы пивные бренды пришли в футбол. Это дополнительный источник дохода для клубов. Очень бы хотели, чтобы пиво разрешили продавать на стадионах, ведь это нормальный напиток цивилизованного боления.

Мы – за борьбу с алкоголизмом. Но пиво – атрибут болельщиков по всему миру. Работа по разрешению продажи напитка и разрешению пивоваренным компаниям становиться спонсором футбольных клубов ведется», — сказал Прядкин.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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