Сергей Прядкин: «Ведется работа по разрешению продажи пива на стадионах»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин ответил на вопросы болельщиков. Он заявил, что руководство Премьер-Лиги ведет работу по разрешению продажи пива на стадионах.

«Премьер-Лига заинтересована в том, чтобы пивные бренды пришли в футбол. Это дополнительный источник дохода для клубов. Очень бы хотели, чтобы пиво разрешили продавать на стадионах, ведь это нормальный напиток цивилизованного боления.

Мы – за борьбу с алкоголизмом. Но пиво – атрибут болельщиков по всему миру. Работа по разрешению продажи напитка и разрешению пивоваренным компаниям становиться спонсором футбольных клубов ведется», — сказал Прядкин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»