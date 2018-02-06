Луис Энрике возглавит «Челси» в случае увольнения Антонио Конте

Автор: Никита Пронин 0

Луис Энрике

Экс-главный тренер «Барселоны» Луис Энрике может сменить Антонио Конте в ближайшие дни. Руководство «Челси» крайне недовольно последними результатами клуба.

Сообщается, что Антонио Конте может быть уволен с поста главного тренера «Челси» в ближайшее время. В случае отставки итальянца, «Челси» возглавит Луис Энрике. Напомним, что лондонский клуб потерпел два разгромных поражения в последних двух матчах от «Борнмута» и «Уотфорда» с общим счетом 1:7.

«Челси» находится на 4 месте с 50-ю очками.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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