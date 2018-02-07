Понтус Вернблум: «Склоняюсь к тому, что это последний сезон в Москве»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о вероятности того, что текущий сезон станет для него последним в России. Контракт шведского хавбека с красно-синими рассчитан до июня.

«Это хорошая идея – сделать нынешний сезон в Москве последним. Но еще ничего не решено. По контракту мне осталось играть три месяца, и мы не обсуждаем его продление.

Не думаю, что я окажусь в «Гетеборге». Для этого многое должно случиться. Мне не кажется, что я закончил выступать за рубежом», — отметил Вернблум.

В сезоне-2017/18 футболист провел в РФПЛ 18 матчей, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: GP