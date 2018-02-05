Юпп Хайнкес: «Хамес Родригес — просто дар небес»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес отметил, что остался доволен переходом хавбека Хамеса Родригеса в мюнхенский клуб. Напомним, колумбийского хавбека взяли в аренду у мадридского «Реала».

«Конечно, Хамес в его текущей форме – это небесный дар для «Баварии». Выступать в новой стране с другой культурой и другим менталитетом очень нелегко, но он справляется и играет на очень высоком уровне. Но мне кажется, он может ещё лучше.

Все знают, что Хамес не был удовлетворен своим пребыванием в Мадриде. Он играл не так часто, как заслуживал. Наше решение его приобрести было очень логичным. Хамес сразу стал фаворитом», — рассказал Хайнкес журналистам на пресс-конференции в преддверии матча с «Падерборном» в Кубке Германии.

В текущем сезоне футболист провёл в Бундеслиге 15 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal