«Краснодар» договорился с «Зенитом» по аренде Олега Шатова

Автор: Владимир Шевелев 0

Oleg Shatov

«Краснодар» договорился с «Зенитом» об аренде полузащитника Олега Шатова. После ее окончания у «быков» будет право выкупа.

Футболист сам заплатит 25 миллионов рублей за то, чтобы выступать за «быков» до конца сезона-2017/18. Еще 10 млн рублей придется заплатить, если Шатов выйдет на поле в матче 25-го тура чемпионата России против питерцев.

«Краснодар» выплатит 5 млн евро, чтобы летом полностью приобрести Шатова. Игрок должен присоединиться к новой команде уже завтра на сборе в Испании.

В текущем сезоне хавбек сборной России провел за «Зенит» 13 матчей в РФПЛ и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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