Ударивший футболиста «Нанта» судья получил трехмесячную дисквалификацию

Автор: Юлия Древова 0

Нант

Дисциплинарный комитет французской лиги объявил о наказании главного судьи матча 20-го тура между «Нантом» и «ПСЖ» (0:1) Тони Шапрона. 45-летнего арбитра дисквалифицируют на три месяца за удар защитника «Нанта» Диего Карлоса.

Напомним, на исходе матча бразильский футболист случайно задел Шапрона, из-за чего тот споткнулся и упал на газон. После судья ударил Карлоса ногой, вынес ему второе предупреждение и удалил с поля.

Известно, что за несколько недель до инцидента арбитр заявлял, что собирается закончить карьеру по окончании сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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