РФПЛ начала использовать систему электронной регистрации игроков

РФПЛ ввела «Систему электронной заявки» игроков. Об этом сообщил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

«Сегодня регистрация футболистов осуществляется при помощи «Системы электронной заявки». Раньше эта процедура требовала предоставления документов в премьер-лигу в бумажном виде. Сотрудники клубов тратили время и деньги, неоднократно приезжая в офис. Теперь все стало намного проще и удобней. Необходимая информация заносится в электронную базу, работники премьер-лиги проверяют документы на соответствие регламентным нормам.

Система помогает исключить ошибки в обработке большого объема данных, заранее предупреждает о завершении сроков действия документов. Подобная программа есть в ФНЛ. В настоящее время идет работа по объединению профессиональных футбольных лиг на базе системы РФПЛ. Начиная с 1/16 розыгрыша Кубка России, уже ведется электронное протоколирование матчей с использованием программного обеспечения премьер-лиги.

В ближайших планах стоит интеграция с «Электронной системой паспортизации футболистов» РФС и FIFA ID. В сезоне 2018-2019 Кубок России с 1-го тура будет использовать ПО лиги. «Система электронной заявки» дает возможность оперативно заявить или отзаявить футболиста для участия в чемпионате и еврокубках. Так, 31 января, в день закрытия трансферного окна в ведущих европейских лигах, «Спартак» заявил Ханни, а ЦСКА Мусу. Заявки были сделаны удаленно, сотрудники клубов в офис лиги не приезжали.

Болельщики и специалисты теперь могут оперативно получать достоверную информацию на сайте и остальных медиа-платформах премьер-лиги с использованием СУС», – рассказал Пышкин.

Фото: Global Look Press

Источник: СЭ

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»