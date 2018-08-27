Объявлен состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией

Тренерский штаб сборной России определился со списком 25 игроков, которые будут вызваны на две игры. Национальная команда проведет матч Лиги Наций УЕФА с Турцией (7 сентября, Трабзон) и товарищескую встречу против Чехии (10 сентября, Ростов-на-Дону).

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба — «Рубин» Казань), Денис Черышев («Валенсия» Испания), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань).

Сообщается, что в данном списке возможны изменения. Команда Станислава Черчесова начнет подготовку к играм 3 сентября на базе в Новогорске.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт РФС