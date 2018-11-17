Агент Арнора Сигурдссона: «Арнор силен ментально»

Агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Арнора Сигурдссона, рассказал о стиле жизни футболиста. Он также отметил, что ключевым в решении игрока о переходе в московский клуб стали большой интерес со стороны «армейцев» и доверие в команде к молодым футболистам.

«Арнор силен ментально. Я давно наблюдаю за его карьерой и вижу, что он невероятно целеустремленный. Арнор вообще не пьет, не ходит по клубам — все мысли о футболе. Сон, еда, тренировки, снова сон, снова еда, снова тренировки. Если будет продолжать в том же духе, достигнет большого успеха.

Важно было, чтобы Арнор находился в команде, где ему доверяет тренер. До лета я рассчитывал, что он останется в Скандинавии еще сезон-другой. Но ЦСКА проявил настолько большой интерес, что мы не могли отказать. К тому же я видел, что главный тренер здесь доверяет молодым футболистам. И в переговорах с их менеджерами все проходило максимально корректно — это тоже подкупило», — сказал Гуннлаугссон.

Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом из шведского клуба «Норрчёпинг». Как сообщал «Чемпионат», сумма трансфера составил € 4 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24