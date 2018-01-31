«Реал Мадрид» интересуется Леандро Паредесем

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заинтересовал «Реал». Мадридский клуб хочет предложить 35 миллионов евро и своего игрока.

В летнее трансферное окно Леандро Паредес может отправиться в мадридский «Реал». Представители футболиста подтвердили интерес «сливочных» к полузащитнику «Зенита». «Реал» готов заплатить за аргентинца 35 миллионов евро и включить в сделку Матео Ковачича.

Также сообщается, что сам хорват не хочет покидать Мадрид и может поучаствовать в сделке косвенно.

В текущем сезоне Паредес провел 19 матчей в РФПЛ, в которых оформил 3+3 по системе гол+пас.

Фото: Global Look Press

Источник: Clarin