Рияд Марез подал в «Лестер» официальный запрос о трансфере

Автор: Владимир Шевелев 0

Рияд Марез

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез может покинуть клуб в ближайшие дни. Алжирец устал ждать перехода в другую команду.

26-летний хавбек подал в «Лестер» официальный запрос о трансфере. По информации The Sun, «Манчестер Сити» сегодня предложил за игрока 68 млн евро.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Марезу со стороны «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Арсенала».

В текущем сезоне Рияд Марез провел за «Лестер» 24 игры в АПЛ, забил 8 мячей и отдал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Sky Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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