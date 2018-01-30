Рияд Марез подал в «Лестер» официальный запрос о трансфере

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез может покинуть клуб в ближайшие дни. Алжирец устал ждать перехода в другую команду.

26-летний хавбек подал в «Лестер» официальный запрос о трансфере. По информации The Sun, «Манчестер Сити» сегодня предложил за игрока 68 млн евро.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Марезу со стороны «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Арсенала».

В текущем сезоне Рияд Марез провел за «Лестер» 24 игры в АПЛ, забил 8 мячей и отдал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»