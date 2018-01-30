Клуб Дэвида Бекхэма из Майами официально включили в МЛС

Клуб, созданный экс-капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, вошел в состав МЛС. Команда из Майами стала франшизой в рамках лиги, а Бекхэм получил соответствующую лицензию.

«Мы мечтали об этом многие годы. Я люблю этот спорт на протяжении многих лет. Когда мне досталась команда, в моих мыслях был только один город, и это Майами. Этот город понравился мне тем же, чем он привлек миллионы людей.

Речь о разнообразии, погоде, культуре, пляжах и здешних жителях. Мы собираемся выстроить клуб, которым вы сможете гордиться», — отметил бывший футболист.

Бекс выкупил франшизу на создание клуба в Майами еще в 2007 году, но из-за отсутствия инвесторов и запретов чиновников проект долгое время не получал развития. Так, в июне был решен вопрос со строительством стадиона на 25 тыс мест. Дебют клуба в МЛС запланирован на 2020 год.

Напомним, что помимо Бекхэма, совладельцами клуба являются генеральный директор американской телекоммуникационной компании Sprint Марсело Клэр и основатель SoftBank Масаёши Сон.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports