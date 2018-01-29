Хуан Мата: «Переход Алексиса — отличная новость»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился мыслями о переходе в команду нападающего Алексиса Санчеса. Чилийский футболист перебрался в стан «красных дьяволов» на прошлой неделе из лондонского «Арсенала».

«Переход такого игрока, как Алексис, — отличная новость, ведь футболист подобного уровня всегда повышает конкуренцию в команде, а также общую конкурентоспособность нашего клуба. Он отличный футболист, убежден, он нам очень поможет», — сказал Хуан Мата.

В текущем сезоне Алексис Санчес провел за «Арсенал» 19 матчей в АПЛ, забил семь мячей и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»