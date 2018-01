Сборная Германии попросила «Кардифф» не травмировать немецких игроков перед ЧМ-2018

В официальном твиттере сборной Германии появилось обращение для «Кардифф Сити». Пресс-служба бундестим напомнила английскому клубу, что летом их команде предстоит поездка на чемпионат мира и попросила быть аккуратнее с немецкими игроками из «Манчестер Сити».

Поводом для такого послания послужил эпизод в конце первого тайма матча 1/16 финала Кубка Англии между «Кардиффом» и «Манчестер Сити» (2:0), когда защитник валлийцев Джо Беннет травмировал хавбека «горожан» Лероя Сане.

«Привет, «Кардифф Сити». Просто сообщаем вам, что нас ожидает очень важный турнир летом. Пожалуйста, не обижайте наших игроков. Спасибо», — говорится в обращении.

😂 Germany are not happy with Cardiff…#CARMCI pic.twitter.com/QOS3vOsKVl

— The Sportsman (@TheSportsman) January 28, 2018