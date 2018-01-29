Усэйн Болт тренируется с футбольным клубом из ЮАР

Спринтер Усэйн Болт продолжает двигаться к своей цели — начать футбольную карьеру. Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике провел тренировку с южноафриканским «Мамелоди Сандаунс».
Победители африканской Лиги чемпионов предложили 31-летнему ямайцу поработать с ними, и Болт принял приглашение.
Напомним, что в марте спортсмен собирается пройти просмотр в дортмундскую «Боруссию», чтобы выяснить сможет ли он стать футболистом.
Болт завершил свою карьеру легкоатлета после прошлогоднего чемпионата мира в Лондоне, на котором ему удалось завоевать бронзу в беге на 100 метров.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный Инстаграм Усэйна Болта