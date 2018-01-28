Роберто Манчини: «В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить 30 голов»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, как проходят сборы в Дубае. Также специалист поделился о планах на концовку сезона.

«В целом я доволен сбором, мне понравилось, как тренировалась команда, все ребята хорошо проводили тренировки. Далер Кузяев на правом фланге обороны — это вынужденная мера, потому что Смольникова беспокоит его травма ноги, а Иванович непонятно когда вернется в расположение команды, потому что у него проблемы с глазом. Это вынужденная мера — использовать Далера на позиции защитника.

Я доволен разницей забитых и пропущенных мячей на сборах (14:2). В десяти оставшихся десяти матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать, так что это правильное направление», – сказал Манчини.

В текущем сезоне «Зенит» делит со «Спартаком» второе место в РФПЛ, набрав 37 очков после 20 туров. Отставание от лидирующего «Локомотива» — 8 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»