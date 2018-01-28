Защитник «Эспаньола» Марио Эрмосо сделал самый странный хэт-трик в истории Примеры

Автор: Владимир Шевелев 0

Марио Эрмосо

В испанской Примере вновь происходят исторические события. Защитник «Эспаньола» Марио Эрмосо забил три гола в матче с «Леганесом» (2:3).

При этом два мяча были забиты в собственные ворота, а один – в ворота соперников. На 11-й и 82-й минутах встречи 22-летний испанец отметился автоголами, а на 88-й забил «Леганесу». Таким образом, Эрмосо тал первым игроком в Примере, которому удалось подобное.

В текущем сезоне испанский защитник провел 18 игр. Сегодняшний гол стал первым для него в чемпионате Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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