Александр Анюков будет играющим тренером в «Зените-2»

Защитник «Зенита» Александр Анюков подписал новый контракт с клубом. По условиям нового соглашения футболист будет представлять вторую команду сине-бело-голубых.

Александр Анюков будет выступать в роли играющего тренера за «Зенит-2» до конца сезона-2018/19.

В текущем сезоне футболист появлялся на поле в 4 матчах.

Александр Анюков продлил контракт с клубом! ⚡ По условиям нового соглашения защитник будет выступать в роли играющего тренера за @zenit_spb2 до конца сезона-2018/19. Подробности: https://t.co/Brx0Pue7Gs pic.twitter.com/crRby13PBu — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 27, 2018

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: официальный сайт «Зенита»