Александр Анюков будет играющим тренером в «Зените-2»

Автор: Никита Пронин 0

Александр Анюков

Защитник «Зенита» Александр Анюков подписал новый контракт с клубом. По условиям нового соглашения футболист будет представлять вторую команду сине-бело-голубых.

Александр Анюков будет выступать в роли играющего тренера за «Зенит-2» до конца сезона-2018/19.

В текущем сезоне футболист появлялся на поле в 4 матчах.

Фото: твиттер «Зенита»
Источник: официальный сайт «Зенита»

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