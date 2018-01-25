Леонид Слуцкий стал консультантом детско-юношеских команд «Ростова»

Автор: Юлия Древова 0

Слуцкий

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий начал сотрудничество с «Ростовом». 46-летний специалист будет консультировать тренеров и руководство детско-юношеских команд.

«Еще в декабре мы обсуждали с Леонидом Слуцким возможность сотрудничества в области детско-юношеских команд и рады, что пришли к соглашению. Леонид Викторович – специалист с именем и опытом.

Он будет консультировать ДЮК ФК «Ростов» в вопросах подготовки молодых футболистов и развития тренерской школы. Уверен, что это будет полезное и взаимовыгодное сотрудничество», — отметил президент клуба Арташес Арутюнянц.

Слуцкий уже провел семинар с тренерами Академии «Ростова», на котором рассказывал о методиках работы в детском и взрослом футболе.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Ростов»

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