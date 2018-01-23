«Барселона» устроит церемонию прощания с Хавьером Маскерано

Автор: Владимир Шевелев 0

Хавьер Маскерано

Защитник Хавьер Маскерано покидает «Барселону». Каталонский клуб подтвердил, что в среду состоится церемония прощания с аргентинским футболистом.

На мероприятии будут присутствовать игроки сине-гранатовых и президент Жозеп Бартомеу.

Маскерано провел в «Барселоне» семь с половиной сезонов после перехода из «Ливерпуля» в августе 2010 года. В составе клуба он завоевал 18 официальных трофеев (включая 2 Лиги чемпионов и 4 чемпионских титула в Испании), проведя в общей сложности 334 матча.

Ранее стало известно, что Маскерано переходит в китайский в «Хэбэй Чайна Форчун».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Барселоны»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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