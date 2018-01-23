МОК не допустил на ОИ четверых российских хоккеистов

Четыре российских хоккеиста не смогут принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом заявил Международный олимпийский комитет.

Четыре игрока сборной России по хоккею не примут участия в Олимпиаде. В этот список вошли: полузащитники Валерий Ничушкин и Сергей Плотников, а также двое защитников Антон Белов и Михаил Науменков.

Как сообщают СМИ, Белов был дисквалифицирован в 2012 году после положительной допинг пробы. Плотников летом 2017 года был предупрежден ИИХФ за нарушение допинговых правил. Что касается Науменкова и Ничушкина, то оба хоккеиста ни разу в своей карьере не нарушали допинговых правил.

Олимпиада стартует 9 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат