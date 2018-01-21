Марку Силва отправлен в отставку руководством «Уотфорда»

Марку Силва больше не тренер «Уотфорда». Руководство клуба прокомментировало данное решение.

«Клубом было принято сложное, но не легкомысленное решение. Назначение Силвы было правильным ходом со стороны руководства. Он бы продолжил возглавлять команду, если бы не недопустимая попытка одного из конкурентов по АПЛ переманить тренера.

Одной из основных причин увольнения стало то, что попытка переманить Силву привела к потере концентрации при работе с «Уотфордом» и значительному ухудшению результатов команды, из-за чего долгосрочное будущее команды было поставлено под угрозу», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что ранее «Эвертон» предлагал за Силву 10 миллионов фунтов, на что получил отказ.

«Уотфорд» занимает 10-е место с 25-ю баллами после 24 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Уотфорда»