«Спартак» отказал «Рубину» в аренде Ивелина Попова

Ивелин Попов пока останется в «Спартаке». Футболиста хотел арендовать «Рубин», но стороны не пришли к соглашению.

«Рубин» попытался взять в аренду полузащитника «Спартака» Ивелина Попова до конца текущего сезона. Стороны не договорились по поводу выплаты зарплаты игрока. «Рубин» не хотел платить полную зарплату, а только лишь 40 тысяч евро в месяц. Остальные 85 должен был бы компенсировать «Спартак».

Совсем недавно Ивелин Попов был признан лучшим игроком Болгарии 2017 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат