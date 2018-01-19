«Челси» ведет с «Ромой» переговоры по трансферу Эдина Джеко

Автор: Юлия Древова 0

Эдин Джеко

«Челси» нацелился сразу на двух футболистов «Ромы». В сферу интересов лондонского клуба попали защитник римлян Эмерсон дос Сантос и форвард Эдин Джеко.

Руководство «синих» готово предложить за игроков 50 млн евро и включить в сделку аренду нападающего Миши Батшуайи. Однако «Рома» требует бонусы в размере 15 млн евро.

Напомним, что 31-летний босниец Джеко уже играл в английской премьер-лиге. В 2011-2015 годах он провел около ста матчей за «Манчестер Сити». В текущем сезоне он сыграл 26 матчей, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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