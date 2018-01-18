Евгений Марков продолжит карьеру в «Динамо»

Нападающий «Тосно» Евгений Марков подписал контракт с московским «Динамо». Сроки соглашения и сумма трансфера не разглашаются.

«Динамо» приобрело молодого форварда, который зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Евгений — четвертый бомбардир лиги, отлично играет на опережение и является одним из лучших в чемпионате по игре головой, нам нужен был такой форвард», — рассказал генеральный директор клуба Евгений Муравьев.

В текущем сезоне Марков провел за «Тосно» 21 матч, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

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Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Динамо»