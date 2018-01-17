«Анжи» подписал контракт с ганским форвардом

«Анжи» договорился с американским клубом «Майами» о переходе нападающего Квадво Поку. Контракт подписан до 31 мая 2020 года.

25-летний ганский футболист всю профессиональную карьеру с 2014 по 2017 год провел в клубах из США, выступая за «Джорджию Революшн», «Атланту», «Нью-Йорк Сити» и «Уилмингтон Хаммерхэдс». В «Майами», который выступает во второй по значимости футбольной лиги в США, Поку перешел в 2014 году и провел 55 матчей во всех турнирах, забив 16 голов.

В активе форварда три матча за сборную Ганы, в составе которой он дебютировал в 2015 году.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Анжи»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»