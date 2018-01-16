Клубы РФПЛ проголосовали за лимит «8+17»

Автор: Никита Пронин 0

РФПЛ. 20 тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Москва. «Открытие Арена». 10 декабря 2017 г.

Клубы РФПЛ поддержали изменение лимита на легионеров. Об этом сообщил генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов.

«Большинство представителей клубов, в том числе и мы, высказалось за восемь легионеров в заявке, но все еще находится в процессе обсуждения. Если говорить о критериях качества, то тут ситуация сложнее. Много говорили о том, что клубам нижней восьмерки по тем критериям, которые на данный момент предлагаются, не пригласить игроков вообще, просто нереально», — сказал Балашов.

Сейчас действует лимит «6+5».

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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