Суперкубок России может пройти в Катаре

Матч за Суперкубок России-2018 может пройти в другой стране. Об этом заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

«Есть несколько предложений. Проводить как обычно за неделю, или в пятницу накануне старта сезона. Тогда по этой системе участники матча играют свои игры в среду или четверг. Но есть предложение вообще изменить структуру – провести в декабре за границей. Есть ряд примеров для популяризации российского футбола. Есть предложение от Катара, от европейских стран. Но это все обсуждается. Ряд клубов выступил с предложением обсудить и оговорить на собрании. Определим место в начале февраля», — сказал Прядкин.

Предыдущий матч за Суперкубок России проходил в Москве на стадионе «Локомотива». Текущим обладателем трофея является московский «Спартак».

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат