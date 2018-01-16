«Ротор» пополнит состав экс-игроками «Арарата»

Автор: Юлия Древова 0

Ребко

Полузащитники Алексей Ребко и Сергей Кузнецов, последним клубом которых был «Арарат», присоединились к волгоградскому «Ротору» на сборах в Кисловодске. Предполагается, что оба футболиста подпишут соглашения с клубом из ФНЛ в ближайшее время.

«Все должно решиться к 17 января, сейчас обсуждаются и решаются текущие вопросы», — отметил Кузнецов.

31-летний Ребко провел в первенстве ПФЛ 13 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Сергей Кузнецов перешел в московский клуб из «Томи» в сентябре прошлого года, но не провел за него ни одного матча.

«Ротов» занимает 20 строчку турнирной таблицы ФНЛ и в настоящее время проводит масштабную трансферную кампанию, чтобы исправить положение.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

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