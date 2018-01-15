«Ростов» хочет приобрести исландского защитника «Бристоль Сити»

Левый защитник «Бристоль Сити» Хердюр Магнуссон может продолжить карьеру в России. В трансфере 24-летнего исландца заинтересован «Ростов».

Дончане готовы сделать «Бристолю» предложение по трансферу игрока. «Ростов» уже пытался арендовать Магнуссона летом прошлого года, но сделка сорвалась из-за нехватки времени.

По информации источника, Магнуссона все устраивает, он не намерен переходить в «Ростов». Впрочем, его ситуация может измениться из-за аренды Райана Кента у «Ливерпуля».

Это может сказаться на игровой практике исландца, что он считает ключевым для нахождения в команде. В составе «Ростова» уже есть два исландца – Сверрир Ингасон и Бьорн Сигурдарсон.

В текущем сезоне Хердюр Магнуссон провел за «Бристоль Сити» 12 матчей в английском Чемпионшипе и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Bristol Post

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»