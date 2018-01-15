«Наполи» может подписать Жерара Деулофеу и Симоне Верди в январе

Автор: Юлия Древова 0

Жерар Деулофеу

«Наполи» намерен усилить состав в зимнее трансферное окно. Неаполитанский клуб нацелился на хавбеков «Барселоны» и «Болоньи» Жерара Деулофеу и Симоне Верди.

Футболист каталонцев может быть взят в аренду с опцией последующего выкупа контракта. За Верди придется заплатить отступные, сумма которых составляет порядка 20 млн евро.

В текущем сезоне 23-летний Деулофеу провел за «Барселону» 16 игр и отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. 25-летний Верди отличился шестью голами и пятью передачами в 21 матче.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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