Икер Касильяс: «Я, Джанлуиджи Буффон и Петр Чех – последние рок-звезды футбола»

37-летний голкипер «Порту» Икер Касильяс отметил, что нужно наслаждаться игрой в футбол, несмотря на возраст. Футболист сравнил себя с рок-звездами.

«Я, Буффон и Чех – последние рок-звезды футбола. Самые старые, которые по-прежнему играют, по крайней мере, в Европе.

Нужно наслаждаться временем, которое у вас еще осталось. В 37 вы ближе к завершению карьеру, чем к тому, чтобы продолжать играть.

Хорошая диета и много отдыха очень помогают мне играть в таком возрасте», – сказал Касильяс.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca