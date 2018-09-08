Икер Касильяс: «Я, Джанлуиджи Буффон и Петр Чех – последние рок-звезды футбола»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Икер Касильяс

37-летний голкипер «Порту» Икер Касильяс отметил, что нужно наслаждаться игрой в футбол, несмотря на возраст. Футболист сравнил себя с рок-звездами.

«Я, Буффон и Чех – последние рок-звезды футбола. Самые старые, которые по-прежнему играют, по крайней мере, в Европе.

Нужно наслаждаться временем, которое у вас еще осталось. В 37 вы ближе к завершению карьеру, чем к тому, чтобы продолжать играть.

Хорошая диета и много отдыха очень помогают мне играть в таком возрасте», – сказал Касильяс.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Самир Насри

УЕФА увеличил срок дисквалификации Самира Насри за допинг

«Манчестер Юнайтед» может купить Джерома Боатенга у «Баварии» за 45 млн фунтов

Джанлуиджи Буффон: «Сейчас чувствую себя лучше, чем шесть или семь лет назад»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 