Оливер Кан написал жительнице Санкт-Петербурга, пережившей теракт в метро

Легендарный немецкий вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан прислал посылку Эвелине Антоновой. Девушка едва не погибла во время теракта в петербургском метро в апреле нынешнего года.

С футболистом связались журналисты, которые и передали девушке посылку.

«Оливер Кан! Оливер Кан про меня знает! Я, честно говоря, даже представить себе не могла. Это прям очень приятно! Всегда приятно получать подарки со словами поддержки, которые несут в себе положительно заряженную энергетику, и от людей, которые своего добились и тебе того же желают», — сказала Антонова.

В письме Кан пожелал ей сил и боевого духа, необходимых для полного выздоровления.

Фото: Global Look Press

Источник: Sputnik

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»