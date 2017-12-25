Клуб Чемпионшипа заинтересован в услугах главного тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека интересен одному из клубов Чемпионшипа. Работой португальца впечатлен владелец «Шеффилд Уэнсдей» Дежпхон Чансири.

Британские СМИ пишут, что представители английского клуба уже контактировали с Фонсекой, однако 44-летний специалист в работе с «Шеффилд Уэнсдей» не заинтересован. Накануне стало известно, что главный тренер «сов» Карлуш Карвальял покинул команду.

После 23 туров «Шеффилд Уэнсдей» занимает в Чемпионшипе 15-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»