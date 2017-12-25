Клуб Чемпионшипа заинтересован в услугах главного тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки

Автор: Владимир Шевелев 0

Паулу Фонсека

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека интересен одному из клубов Чемпионшипа. Работой португальца впечатлен владелец «Шеффилд Уэнсдей» Дежпхон Чансири.

Британские СМИ пишут, что представители английского клуба уже контактировали с Фонсекой, однако 44-летний специалист в работе с «Шеффилд Уэнсдей» не заинтересован. Накануне стало известно, что главный тренер «сов» Карлуш Карвальял покинул команду.

После 23 туров «Шеффилд Уэнсдей» занимает в Чемпионшипе 15-е место.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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