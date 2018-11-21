«Чикаго Файр» хочет подписать Икера Касильяса

Голкипер футбольного клуба «Порту» Икер Касильяс может сменить команду уже летом следующего года. Интерес к легендарному испанскому вратарю проявляет клуб «Чикаго Файр».

Отмечается, что одной из причин возможного ухода Касильяса могут стать разногласия с нынешним главой «Порту» Сержиу Консейсау, который также является известным в прошлом игроком. Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года.

37-летний Касильяс выступал за «Реал» с 1999 по 2015 год. В составе «королевского клуба» он пять раз становился чемпионом Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов. Затем голкипер перешел в «Порту», в составе которого также отметился чемпионским титулом. В этом сезоне он провел десять матчей в чемпионате Португалии и пропустил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что Касильяс уже давно испытывает психологический дискомфорт в связи со своим статусом запасного вратаря в «Порту» и уже успел отметиться заявлением, что был бы не прочь вернуться в мадридский «Реал».

Фото: Global Look Press

Источник: As