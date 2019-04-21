Эрнесто Вальверде: «Я понимаю, что все говорят, что мы уже чемпионы. Но мы не чемпионы»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями о победе над «Реал Сосьедад» (2:1) и борьбе за чемпионство. Специалист считает, что судьба чемпионата будет определена только в последнем матче.

«Сегодня определенно был важный матч. Нам нужно набрать девять очков, чтобы стать чемпионами. Но побеждать очень сложно.

Я понимаю, что все говорят, что мы уже чемпионы. Но мы не чемпионы. Нам нужно выигрывать следующий матч – и так до конца. Ничего еще не закончено.

Пока не закончится последний матч, ничего не решено», – сказал Вальверде.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca