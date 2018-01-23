Артем Дзюба близок к переходу в тульский «Арсенал»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может стать игроком «Арсенала» из Тулы. Ожидается, что вопрос с арендой футболиста сборной России будет решен до конца текущей недели.

Вариант с переездом в Тулу оказался для Дзюбы в приоритете. 29-летний нападающий уже выступал под руководством нынешнего главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича в «Ростове».

Игрок также рассматривал предложение «Уфы», но против этого трансфера выступила его жена.

В текущем сезоне форвард провел за петербургский клуб 15 матчей и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс