Лука Модрич договорился с «Интером» и хочет обсудить переход с Флорентино Пересом

«Интер» достиг окончательной договоренности с полузащитником «Реала» Лукой Модричем. Сам хорватский полузащитник хочет перейти в миланский клуб.

32-летний игрок договорился о сумме оклада, а также согласился с ролью, которую для него видит в команде главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти. Теперь единственным препятствием является нежелание президента «Реала» Флорентино Переса отпускать Модрича.

Модрич хочет обсудить ситуацию с Пересом и убедить его совершить трансфер. Предполагается, что встреча игрока с Пересом состоится в среду.

В минувшем сезоне хавбек сыграл за испанский клуб в 26 матчах, в которых забил один гол и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato