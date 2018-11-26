Арсен Венгер может возглавить «Баварию» до конца года

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить мюнхенскую «Баварию». Французский специалист не намерен становиться главным тренером английского клуба после долгой работы в лондонском «Арсенале».

Руководство «Баварии» всерьез рассматривает кандидатуру Венгера на пост главного тренера команды, так как результаты работы нынешнего наставника Нико Ковача не удовлетворяют клуб.

Ожидается, что Венгер может возглавить мюнхенскую «Баварию» до конца текущего года.

После 12 туров «Бавария» набрала 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, уступая лидеру чемпионата, дортмундской «Боруссии», 9 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph