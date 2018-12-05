Вирджил ван Дейк: «Моя жизнь была в опасности, я мог умереть»

Жизнь защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка была под угрозой в 2012 году, когда он выступал в составе «Гронингена». В больнице ван Дейку поставили диагноз аппендицит, перитонит и обнаружили инфекцию в почках.

«Несколько дней он находился дома и чувствовал невыносимую боль в районе брюшной полости. Вирджил сходил в больницу, но врачи не нашли причину боли, поэтому отправили его домой. Боль усилилась, и тогда за дело взялась мать Вирджила. Она отвела сына в другую больницу, где ему смогли помочь», — сказал бывшего тренера «Гронингена» Дик Люккин.

Футболист был направлен на экстренную операцию. Восстановление игрока заняло два месяца.

«Я все еще помню, как лежал в той постели. Все, что мог видеть, — это трубки, свисавшие надо мной. Тело болело, и я ничего не мог с этим поделать. В такие моменты ты прокручиваешь самые страшные сценарии в голове. Моя жизнь была в опасности, я мог умереть», — вспоминает ван Дейк.

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo