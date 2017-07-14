«Рубин» подписал трех игроков «Ростова»

Сразу три футболиста ростовской команды сменили клубную прописку. В обновленный состав «Рубина» войдут вратарь Сослан Джанаев и защитники Владимир Гранат и Федор Кудряшов.

«Очень рад оказаться в «Рубине». Думаю, этот год для всех россиян особенный, все хотят себя проявить, хотят играть на домашнем чемпионат. Это будет дополнительным стимулом. Что касается конкуренции с Сергеем Рыжиковым, то, думаю, она пойдёт на пользу как мне, так и Сергею,» — отметил Сослан Джанаев в интервью клубной пресс-службе «Рубина».

Голкипер получил в новом клубе футболку с 35-ым номером. Гранат и Кудряшов будут выступать за казанскую команду под номерами 14 и 30.

Фото: официальный сайт ФК «Рубин»

Источник: официальный сайт ФК «Рубин»