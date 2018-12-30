Педро Роша попал в сферу интересов «Атлетико Минейро»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Педро Роша

«Атлетико Минейро» интересуется полузащитником «Спартака» Педро Рошей. Бразильский клуб намерен усилить линию атаки и 24-летний хавбек является их приоритетной трансферной целью.

Представители бразильского клуба уже контактировали с представителями 24-летнего футболиста. При этом в «Атлетико Минейро» понимают, что заполучить Рошу будет непросто. Контракт нападающего действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне южноамериканский форвард принял участие в 4 официальных матчах за «Спартак», но результативными действиями не отметился.

Педро Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года из «Гремио».

Фото: Global Look Press
Источник: Toque Di Letra

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