Педро Роша попал в сферу интересов «Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» интересуется полузащитником «Спартака» Педро Рошей. Бразильский клуб намерен усилить линию атаки и 24-летний хавбек является их приоритетной трансферной целью.

Представители бразильского клуба уже контактировали с представителями 24-летнего футболиста. При этом в «Атлетико Минейро» понимают, что заполучить Рошу будет непросто. Контракт нападающего действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне южноамериканский форвард принял участие в 4 официальных матчах за «Спартак», но результативными действиями не отметился.

Педро Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года из «Гремио».

Фото: Global Look Press

Источник: Toque Di Letra