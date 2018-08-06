Маркус Рэшфорд в новом сезоне будет играть под десятым номером

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал смену игрового номера форвардом команды Маркусом Рашфордом. В новом сезоне англичанин будет выступать под 10-м номером.

«Да, Рэшфорд хотел десятку, всегда хотел. Он, конечно, учитывает, что раньше под этим номером выступали Уэйн Руни и Златан Ибрагимович. Рэшфорд находился в тени, ждал своего шанса, теперь номер был свободен. Конечно, для столь молодого игрока получение этого номера очень важно», — сказал 55-летний португальский специалист.

20-летний Маркус Рэшфорд играет в стане «красных дьяволов» с 2016 года. За этот период нападающий принял участие в 78 играх и забил 17 голов. Ранее Рэшфорд выступал в составе манчестерского клуба под 19-м игровым номером.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт ФК «Манчестер Юнайтед»